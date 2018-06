Appel au dialogue de Macky Sall : «Publiez ce que vous payez» partant mais…»

«Vu l’importance du dialogue dans la gestion des ressources publiques en général, et des revenus issus du secteur extractif en particulier, la Coalition et ses partenaires marquent leur disponibilité à prendre part à ce processus de concertation des acteurs», relève la Coalition nationale Publiez ce que vous payez (PCQVP) qui a décidé d’aller répondre à l’appel au dialogue sur la gestion des ressources naturelles qui doit débuter demain mardi.



Mais, relève le document, «la Coalition et ses partenaires restent préoccupés par la méthode adoptée par le président de la République et son Gouvernement. En effet, l’absence de termes de référence spécifiant les attentes et le format du dialogue demeure regrettable. La présente démarche ne favorise pas des échanges structurés et constructifs».



N’empêche, ils exhortent le chef de l’Etat à orienter les discussions sur : la transparence, les impacts environnementaux, le cadre juridique et institutionnel ; la distribution des revenus ; la protection des droits humains ; le contenu local».



Ils appellent aussi Macky Sall à rectifier le tir concernant la composition du COS Petrogaz où il n’y pas de membres de la société civile dans cette instance.