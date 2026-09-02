Météo : l’ANACIM annonce des pluies et orages sur le Centre, le Sud et en soirée sur Dakar, Saint-Louis et Louga

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a publié ses prévisions météorologiques pour les prochaines 24 heures, allant du mardi 2 septembre à 12 heures au mercredi 3 septembre à 12 heures.
Selon les prévisions, des pluies et orages sont attendus sur une grande partie du Sud et du Centre du pays. Les localités de Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Tambacounda, Kaffrine, Kaolack, Diourbel et Fatick devraient notamment être concernées par ces activités pluvio-orageuses.
En soirée et au cours de la nuit, ces précipitations pourraient s’étendre vers le littoral. Les régions de Saint-Louis, Louga et Dakar pourraient ainsi enregistrer des pluies et des orages.
À Podor et Matam, le ciel devrait rester nuageux avec toutefois de faibles risques de précipitations.
Par ailleurs, la chaleur restera particulièrement marquée dans les zones Est et Nord du Sénégal, où les températures maximales pourraient atteindre 41 °C, selon l’ANACIM.
Selon les prévisions, des pluies et orages sont attendus sur une grande partie du Sud et du Centre du pays. Les localités de Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Tambacounda, Kaffrine, Kaolack, Diourbel et Fatick devraient notamment être concernées par ces activités pluvio-orageuses.
En soirée et au cours de la nuit, ces précipitations pourraient s’étendre vers le littoral. Les régions de Saint-Louis, Louga et Dakar pourraient ainsi enregistrer des pluies et des orages.
À Podor et Matam, le ciel devrait rester nuageux avec toutefois de faibles risques de précipitations.
Par ailleurs, la chaleur restera particulièrement marquée dans les zones Est et Nord du Sénégal, où les températures maximales pourraient atteindre 41 °C, selon l’ANACIM.
Autres articles
-
Vaccination contre le HPV : le Sénégal atteint 80 % de couverture pour la première dose au premier semestre 2026
-
Lutte contre la lèpre à Kaolack : Souleymane Dia plaide pour un meilleur accompagnement des communautés
-
Lutte contre le changement climatique : Yoff mobilise 30 millions de FCFA pour soutenir des projets de jeunes
-
Travaux de l’université de Matam : le recteur se dit «inquiet» et appelle à accélérer le chantier
-
Décès de Serigne Lamp Mbacké : Touba salue la mémoire d’un homme «sérieux et dévoué» à la religion