Beach soccer : le Sénégal 7e au classement mondial et leader africain

L’équipe nationale de beach soccer du Sénégal occupe la 7e place mondiale et la première en Afrique dans le classement mis à jour ce mercredi 2 août 2026 par Beach Soccer Worldwide (BSWW). Selon l’Agence de presse sénégalaise (APS), les “Lions” totalisent 1 365,5 points et sont devancés notamment par le Brésil, le Portugal, la Russie, l’Italie, la Biélorussie, l’Espagne et l’Iran.



Sur le plan continental, le Sénégal, champion d’Afrique en titre, devance le Maroc, la Mauritanie et l’Égypte. Les Lions sortent également d’une belle performance à la Coupe du monde 2025, où ils avaient atteint les demi-finales.



Le Sénégal qui avait accueilli la CAN de beach soccer en 2021, prépare désormais la prochaine Coupe d’Afrique des nations, prévue en novembre prochain sur son sol. Le pays détient le record de victoires dans cette compétition avec huit titres, dont cinq remportés consécutivement.



L’édition 2026 réunira huit des principales nations africaines de la discipline. Au-delà du titre continental, l’objectif sera également de décrocher une qualification pour la Coupe du monde prévue en 2027.