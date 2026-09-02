Thierno Alassane Sall salue l'accord avec le FMI comme une « bouée de sauvetage » et critique la gestion d'Ousmane Sonko

Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, l'homme politique Thierno Alassane Sall a réagi à la conclusion de l'accord entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI). S'il estime qu'il convient de saluer cette entente, il refuse d'y voir une performance exceptionnelle, la qualifiant plutôt de « bouée de sauvetage » évitant au pays le risque d'un défaut de paiement, tout en permettant une baisse des taux d'intérêt au bénéfice des travailleurs et du tissu économique national.



Le leader politique en a profité pour adresser de vives critiques à l'encontre de l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko. Thierno Alassane Sall accuse l'ancien chef du gouvernement d'avoir freiné les négociations sous prétexte de défendre les intérêts nationaux, tout en fustigeant l'usage des fonds publics et des emprunts sous sa gestion pour des dépenses de prestige. Selon l'opposant, cette attitude traduit une forme de radicalité politique déconnectée des sacrifices consentis par les citoyens.

