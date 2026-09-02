Thierno Alassane Sall salue l'accord avec le FMI comme une « bouée de sauvetage » et critique la gestion d'Ousmane Sonko

Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, l'homme politique Thierno Alassane Sall a réagi à la conclusion de l'accord entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI). S'il estime qu'il convient de saluer cette entente, il refuse d'y voir une performance exceptionnelle, la qualifiant plutôt de « bouée de sauvetage » évitant au pays le risque d'un défaut de paiement, tout en permettant une baisse des taux d'intérêt au bénéfice des travailleurs et du tissu économique national.
Le leader politique en a profité pour adresser de vives critiques à l'encontre de l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko. Thierno Alassane Sall accuse l'ancien chef du gouvernement d'avoir freiné les négociations sous prétexte de défendre les intérêts nationaux, tout en fustigeant l'usage des fonds publics et des emprunts sous sa gestion pour des dépenses de prestige. Selon l'opposant, cette attitude traduit une forme de radicalité politique déconnectée des sacrifices consentis par les citoyens.
-
Protection sociale : vers un système national intégré de couverture sanitaire universelle au Sénégal
-
Fonds spéciaux : le Bureau de l’Assemblée nationale valide une nouvelle proposition de loi
-
Dette cachée : le député Amadou Ba annonce des enquêtes parlementaires pour situer les responsabilités
-
Accord avec le FMI : Legs Africa craint pour la souveraineté du Sénégal et appelle à «rester vigilants»
-
Accord avec le FMI : Me Oumar Youm appelle à dépassionner le débat et à «éviter les querelles de vocabulaire»