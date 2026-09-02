Protection sociale : vers un système national intégré de couverture sanitaire universelle au Sénégal

Le ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités a ouvert un atelier d’échanges et de partage de trois jours consacré à l’état d’avancement des travaux techniques pour la mise en place d'un système national intégré de couverture universelle du risque maladie. L’événement vise à réunir l’ensemble des acteurs du secteur afin d'harmoniser les interventions et de garantir un accès équitable aux soins, jusqu'ici principalement accessible aux travailleurs salariés du secteur formel.



S'exprimant à l'ouverture de la rencontre, le directeur de cabinet du ministère, Dr Amadou Diaw, a précisé que les travaux de groupe porteront sur trois axes stratégiques : la définition du paquet de soins de base, l'élaboration de projections financières durables pour assurer la viabilité du système mutualiste, et la mise en place d'un système d'information intégré. Ce chantier informatique doit garantir l'interopérabilité entre les différentes institutions sanitaires, permettant ainsi aux usagers de bénéficier d'un parcours de soins fluide et uniforme sur l'ensemble du territoire national.