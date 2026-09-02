Louga : un chef religieux mobilise les fidèles pour le don de sang

Une opération de collecte de sang a été organisée ce mercredi 02 septembre 2026 à Louga, à l’occasion de la 6ᵉ édition du Maouloud chez Serigne Cheikh Massamba Mbacké d’après l’Agence de presse sénégalaise (APS). L’initiative vise à renforcer les stocks de la banque de sang de l’hôpital régional, régulièrement confrontée à des ruptures.



Le docteur Alioune Ndiaye, responsable de la banque de sang, a salué la mobilisation et souligné les besoins importants de l’hôpital, notamment en chirurgie, en maternité et en hémodialyse. Il a également évoqué les besoins liés aux accidents de la circulation, fréquents sur les axes routiers de la région.



Après avoir donné lui-même la première poche de sang, Serigne Cheikh Massamba Mbacké a appelé les fidèles à suivre son exemple. Il a également invité les autres chefs religieux du Sénégal à intégrer davantage les opérations de don de sang aux grands rassemblements religieux.



En parallèle, des consultations médicales gratuites en dentisterie, neurologie, diabétologie, ophtalmologie et contrôle de la tension artérielle ont été organisées. Une cérémonie de circoncision de 50 enfants talibés a également eu lieu, avec l’appui de l’ONG Association de formation et d’appui au développement (AFAD).