Apple ouvre son premier magasin en Inde marquant une "expansion majeure"

"Marché extrêmement intéressant"

Le PDG d'Apple Tim Cook a ouvert en personne les portes du magasin pour accueillir les premiers clients sous les applaudissements du personnel. Dans un centre commercial huppé de la capitale financière Bombay, des centaines de consommateurs de la marque avaient fait la queue, certains toute la nuit, devant l'"Apple Store" flambant neuf.L'entreprise californienne mise beaucoup sur ce pays de 1,4 milliard d'habitants, comptant le deuxième plus grand nombre d'utilisateurs de smartphones au monde après la Chine.Elle ouvrira jeudi un deuxième magasin dans la capitale Delhi.La première entreprise mondiale, en termes de valeur marchande, étend également sa présence manufacturière en Inde, cherchant à diversifier sa chaîne d'approvisionnement tout en s'affranchissant de sa grande dépendance à l'égard de la Chine.Apple a lancé sa boutique en ligne en Inde en 2020, mais n'avait toujours pas ouvert de magasin en raison de règles d'investissements, depuis assouplies, exigeant des détaillants étrangers qu'ils s'approvisionnent localement pour 30% de leurs matières premières.Avec son iPod Touch de 2013, encore dans sa boîte intacte, Purav Mehta, un responsable marketing de 30 ans a campé toute la nuit devant le magasin. "Nous attendions ça avec impatience (...) depuis longtemps", dit-il à l'AFP.Un papetier de 27 ans, Madhav Mimani, a parcouru quelque 900 kilomètres depuis le Rajasthan pour assister à l'événement.Selon lui, "grâce à la fabrication d'Apple en Inde, les prix vont baisser parce qu'il s'agit d'une fabrication locale, ce qui rendra les iPhones abordables". "Cela va sans doute accentuer la possibilité que les Indiens achètent des iPhones fabriqués en Inde pour des raisons sentimentales", ajoute-t-il.L'Inde compte plus de 600 millions d'utilisateurs de smartphones, les appareils Android dominant ce marché sensible aux prix.Les fabricants chinois de smartphones Xiaomi, Vivo, OPPO et Realme détenaient une part de marché combinée de 66% en 2022 et le coréen Samsung 19%, selon le cabinet d'études Canalys. Les iPhones d'Apple se placent sur le segment haut de gamme avec seulement 4% de parts du marché l'an dernier.Toutefois, selon Sanyam Chaurasia, analyste chez Canalys, Apple pourrait bénéficier de la montée en gamme des smartphones et de programmes de financement pour les détaillants et les consommateurs indiens."Apple met davantage l'accent sur le marché indien parce qu'il y voit une plus grande opportunité", explique-t-il à l'AFP.En février, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats trimestriels d'Apple, Tim Cook avait déclaré que l'Inde était "un marché extrêmement intéressant pour nous et qu'il constitue un objectif majeur"."Nous nous servons, en substance, de ce que nous avons appris en Chine et de notre progression (…) et mettons cela à profit". Apple "consacre beaucoup d'énergie" à l'Inde, avait-il ajouté, se disant "très optimiste" pour ce pays.L'Inde devient également un élément central des plans d'Apple visant à déplacer sa production d'appareils et de composants hors de Chine, dans un contexte de tensions diplomatiques entre Washington et Pékin mais aussi de retombées négatives sur la chaîne d'approvisionnement des politiques chinoises anti-Covid ultra strictes.En 2021, seul 1% des iPhones étaient fabriqués en Inde, avant de monter à 7% l'an dernier, rapportait l'agence Bloomberg la semaine dernière. Apple a commencé à fabriquer des iPhones en Inde en 2017, par l'intermédiaire des fournisseurs taïwanais Foxconn, Wistron et Pegatron.En mars, Foxconn a déclaré qu'il n'y avait pas d'"accord définitif" pour des investissements en Inde, après que le ministre en chef du Karnataka (sud) eut annoncé que les iPhones seraient fabriqués dans son Etat.