Application mobile de La Lonase: Mountaga Cissé alerte sur le danger encouru par les utilisateurs et la société

“Ce pays est un malentendu”, disait l’autre. Chaque jour qui passe le confirme encore plus.

C’est ici que j’attirai l’attention des Sénégalais sur les “failles” décelées sur quelques plateformes en ligne (Sama Pièce, PMU Online et 100 000 Logements). Ce qu’il y a sur pmuonline.sn est pire que ce que je croyais.



Figurez-vous que la Lonase fait passer depuis quelques jours une publicité sur différentes chaînes de télévision, vantant les avantages de son site Internet et de son application.

J’avais dit ce que je savais, en résumé, sur le site web. Mais sur l’application mobile, je suis en mesure de crier ATTENTION DANDER !



La Lonase n’a rien trouvé de mieux que de proposer un fichier (.APK) à télécharger et à installer.



C’est quoi un fichier .APK ?



C’est le fichier que les développeurs chargent sur la plateforme Google Play pour rendre une application disponible sur Android. Google prend le soin de faire toutes les vérifications nécessaires (sécurité, respect des normes, etc.) avant de l’accepter. Apple fait de même (et c’est encore plus contraignant), pour les applis qui lui sont proposées.



Il est possible d’installer une application sans passer par Google Play (Android) ou App Store (iOS), mais la manipulation est fortement déconseillée. Les risques sont énormes. On ne le fait généralement que pour tester une application avant de la rendre publique.



Dans sa démarche, la Lonase invite les internautes à désactiver le blocage de sécurité sur leurs téléphones en acceptant d’installer les applications provenant de "Sources Inconnues". Cela veut dire que Google n’a aucune visibilité, ni aucun contrôle sur cette appli. Elle peut contenir des virus, malware, backdoor ou toute sorte de danger. Pendant ce temps on dépense des millions pour faire passer des pubs à la télé.



Pourquoi la Lonase n’a pas attendu que son application soit acceptée par Google et/ou Apple avant de lancer son projet ? L’un des responsables de la Lonase que j’ai vu dans un reportage nous parle de discrétion et de sécurité, mêmes formules dans les spots tv. C’est de la publicité mensongère !



Guys, vous courez un DANGER et vous faites courir un grave DANGER aux Sénégalais.



Arrêtez vos pub et investissez cet argent dans la sécurisation de votre appli. Si l’entreprise indienne à qui vous avez confié ce projet n’en est pas capable allez à l’ESP ou dans les autres écoles d’informatique de la place, je suis sûr que les étudiants seront contents de vous aider, FOR FREE.



Par Mountaga Cissé, journaliste spécialisé dans les TIC