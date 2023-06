Après Chelsea, Todd Boehly rachète Strasbourg !

L’année dernière, après la guerre en Ukraine et le départ forcé de Roman Abramovitch de Chelsea, le propriétaire américain Todd Boehly sautait sur l’occasion et récupérait les Blues pour la modique somme de 4,68 milliards d’euros. Rien que ça. Par la suite, pour montrer la puissance financière de son nouveau projet, le propriétaire américain a dépensé des sommes stratosphériques pour une réussite sportive inexistante. Malgré plus de 600 millions dépensés et un effectif XXL, le club n’a pu finir mieux qu’à une décevante 12e place au classement. Mais les ambitions de Todd Boehly ne s’arrêtent pas qu’à Chelsea.





En effet, depuis plusieurs mois maintenant, le riche dirigeant américain a un projet en tête : celui de racheter un nouveau club et d’en faire un club satellite. Dans ce sens, la direction londonienne a sondé plusieurs clubs au Portugal, en Belgique et… en France. La presse britannique révélait d’ailleurs que Lyon, Sochaux et Bordeaux avaient rejeté les approches des Blues, ne souhaitant pas devenir un simple club satellite. Mais Chelsea a finalement trouvé son bonheur, et c’est bien en France.





Le premier club de la galaxie Chelsea

Après avoir confirmé des discussions sérieuses avec Todd Boehly il y a quelques semaines, le président de Strasbourg Marc Keller, qui restera président de la formation strasbourgeoise, a finalement décidé de céder à 100% le club à Chelsea et donc au propriétaire américain ce jeudi. «C’est un honneur pour nous de faire partie de ce club historique. Nous nous engageons à préserver l’héritage du Racing et à travailler en étroite collaboration avec Marc et son équipe de direction afin de poursuivre l’excellent travail qu’ils ont accompli. Cet investissement stratégique renforcerait notre présence dans le football européen, parallèlement à notre participation dans Chelsea. Nous pensons qu’il créerait d’énormes opportunités de partage des connaissances et d’expertise» annonce BlueCo, consortium d’investisseurs américains soutenu par le fond Clearlake, dans un communiqué de presse.



Boehly avait décidé d’accélérer dans ce dossier après les déclarations du président de l’UEFA Aleksander Ceferin. Ce dernier avait laissé entendre qu’il pourrait revenir sur la règle de la multipropriété empêchant l’accès aux compétitions européennes aux clubs qui « détiennent ou négocient les titres ou les actions de tout autre club participant ». À l’image de ce qu’ont fait les propriétaires émiratis de Manchester City avec le City Football Group, Todd Boehly commence à construire sa galaxie.