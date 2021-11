Après FIFA The best, Edouard Mendy encore nominé pour un autre trophée

🏆 #GlobeSoccerAwards2021 nominees for BEST GOALKEEPER OF THE YEAR are: Courtois, Donnarumma, Ederson, Maignan, Martínez, Mendy, Navas, Neuer, and Oblak. pic.twitter.com/gSU6IFQ3mQ

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 25, 2021



Le Sénégalais Edouard Mendy évoluant à Chelsea figure dans la liste des neuf gardiens nominés pour le titre de Meilleur gardien de l’année dénommé : GlobbeSoccerAwards.Cette récompense est organisée par l’Association européenne des clubs en collaboration avec l’Association européenne des agents de joueurs et remises par l’organisation Globe Soccer.La cérémonie est prévue le 27 décembre prochain à Dubaï. Au premier tour, les cinq nominés avec le plus grand nombre de votes seront finalistes dans leur catégorie. Les votes prendront fin le 8 décembre prochain.A noter que Mendy fait partie des nominés pour le trophée FIFA The Best du Meilleur gardien de la saison 2020-2021. L'international sénégalais de Chelsea est en compagnie d'Alisson Becker de Liverpool, Gianluigi Donnaruma du PSG, Manuel Neuer du Bayern et Kasper Schmeichel de Leicester.