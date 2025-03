Après Seneweb et Dakaractu, la chaîne de PressAfriktvHD victime de piratage

Dans un communiqué en date de ce jeudi 27 mars, la direction générale de PressAfrik Group informe le public et ses partenaires que sa chaîne (https://www.youtube.com/@pressafriktvHD) a été victime d’actes de piratage informatique ce mercredi 26 mars 2025 à 12h40 précisément.



Selon le document, les pirates ont réussi à contourner les protocoles de sécurité en générant frauduleusement une clé de sécurité et un code de secours de récupération pour la validation en deux étapes. Ces délinquants ont ainsi pris possession de la chaine et compte Gmail auquel elle était liée. La direction ainsi que l’équipe technique sont privées de tout accès éditorial et administratif à sa propre plateforme.



« Cette attaque intervient à un moment déterminant pour notre chaîne. Elle enregistre une croissance significative en un temps record, avec un nombre d’abonnés passant de 386 000 à près de 395 000 en quelques semaines avec des revenus AdSense en forte croissance ces 28 derniers jours. Ce piratage constitue une atteinte grave à notre travail journalistique et à notre mission de service public, d’informer juste et vrai, de manière impartiale. Curieusement, cette attaque intervient quelques jours après celles de Seneweb et de Dakaractu qui ont été inaccessibles pendant des moments avant d’être stabilisés par des mesures de sauvegarde », lit-on sur le communiqué.



Face à cette situation, PressAfrik Group indique avoir immédiatement déposé une plainte auprès de la Division Spéciale de la Cybercriminalité (DSC) afin que les auteurs de cet acte malveillant soient identifiés et poursuivis en justice. Nous faisons pleinement confiance aux autorités compétentes pour nous aider à récupérer notre chaîne.



En attendant la résolution de cette affaire, « nous appelons notre communauté, nos abonnés et nos partenaires à la plus grande vigilance. Toute activité suspecte ou contenu frauduleux publié en notre nom doit être signalé sans délai ».

PressAfrik réaffirme son engagement en faveur d’un journalisme libre, fiable et indépendant. Il demeure engagé à mettre tout en œuvre pour protéger son intégrité éditoriale et la confiance de son audience.





La Direction générale