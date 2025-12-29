Élections en République Centrafricaine : début du dépouillement des bulletins de vote

Le dépouillement des bulletins de vote a débuté en République Centrafricaine à la suite du vote de dimanche. Plus de 2 millions d'électeurs étaient appelé aux urnes pour un quadruple scrutin historique : présidentielle, législatives, municipales et régionales.Les observateurs témoignent du bon déroulé du vote où le président sortant Faustin-Archange Touadera brigue un troisième mandat.Six autres candidats défiaient le chef de l'état dont deux anciens premiers ministres, Anicet-Georges Dologuele et Henri-Marie Dondra, qui ont tous deux résisté à des tentatives de disqualification pour nationalités étrangères présumées.Mais M. Dologuele a déclaré samedi à Reuters qu'il était important de donner le choix aux électeurs. En boycottant, « vous leur imposez M. Touadera pour sept ans et vous nuisez ainsi à votre population », a-t-il déclaré.Selon les analystes, Touadera est considéré comme le favori en raison de son contrôle sur les institutions étatiques et de ses ressources financières supérieures.Le professeur Albert Komifea a déclaré vouloir un changement, sans préciser qui il soutenait. « Ils ont fait tout leur possible pour empêcher l'opposition de mener une campagne efficace, afin de réduire ses chances », a-t-il déclaré.Les partisans de Touadera vantent les progrès réalisés en matière de sécurité dans son pays chroniquement instable grâce à l'aide de mercenaires russes et de soldats rwandais.Ce mathématicien de 68 ans a supervisé en 2023 uns référendums constitutionnels qui a supprimé la limitation du nombre de mandats présidentiels, suscitant un tollé parmi ses détracteurs qui l'ont accusé de vouloir se maintenir au pouvoir à vie.Selon les observateurs, une victoire de Touadera, résultat attendu, servirait probablement les intérêts de la Russie, qui a échangé son aide en matière de sécurité contre l'accès à des ressources telles que l'or et les diamants.Lactuel président de la RCA offre également l'accès aux réserves de lithium et d'uranium à toute partie intéressée.Le dépouillement a commencé dans la capitale Bangui lorsque certains bureaux de vote ont fermé vers 18 heures (17 heures GMT), comme prévu, tandis que d'autres devaient fermer après 19 heures car ils avaient ouvert tard, a indiqué un journaliste de Reuters.Les résultats provisoires étaient attendus pour le 5 janvier.Aucun incident majeur n'a été signalé, contrairement au premier tour des élections de 2020, lorsque des groupes rebelles avaient empêché l'ouverture de centaines de bureaux de vote.Après avoir voté dans un lycée, Touadera a appelé tous les Centrafricains à voter « pour permettre à notre pays de retrouver la paix et la sécurité ».Beatrice Mokonzapa, commerçante, a déclaré que les femmes avaient beaucoup souffert pendant les années de conflit, mais que la situation s'était améliorée. « Nous sommes en sécurité aujourd'hui. J'espère que cela continuera. Et pour cela, le président Touadera est le mieux placé pour garantir notre sécurité », a-t-elle déclaré.LA RUSSIE ET LE RWANDA RENFORCENT TOUADERAEn 2018, la RCA est devenue le premier pays d'Afrique occidentale et centrale à faire appel aux mercenaires russes de Wagner, une mesure qui a depuis été reprise par le Mali, le Burkina Faso et le Niger.Deux ans plus tard, le Rwanda a déployé des troupes pour soutenir le gouvernement de Touadera alors que des groupes rebelles menaçaient la capitale et tentaient de perturber les élections de 2020.Le pays est désormais plus sûr depuis que Touadera a signé plusieurs accords de paix avec les groupes rebelles cette année.Mais ces avancées restent fragiles : les rebelles ne se sont pas complètement désarmés, la réintégration est incomplète et les incursions de combattants venus du Soudan voisin alimentent l'insécurité dans l'est du pays.Au-delà de la course à la présidence, les élections de dimanche concernent également les postes législatifs, régionaux et municipaux.Si aucun candidat n'obtient plus de 50 % des voix, un second tour présidentiel aura lieu le 15 février, tandis que le second tour législatif se tiendra le 5 avril.Le cabinet de conseil Pangea-Risk a écrit dans une note à ses clients que le risque de troubles après les élections était élevé, car les opposants étaient susceptibles de contester la victoire attendue de Touadera.Un processus électoral sans heurts pourrait renforcer l'affirmation de Touadera selon laquelle la stabilité revient, ce qui a été confirmé l'année dernière par la levée de l'embargo sur les armes par le Conseil de sécurité des Nations unies et la levée d'un embargo distinct sur les exportations de diamants.En novembre, le Conseil de sécurité des Nations unies a prolongé le mandat de sa mission de maintien de la paix. Les États-Unis se sont opposés à cette décision, demandant une prolongation plus courte et le transfert de la sécurité à Bangui.