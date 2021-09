Après avoir annoncé sa retraite, Demba Ba en Russie pour apprendre de Rangnik

Comme annoncé ce lundi, Demba Ba a décidé de raccrocher les crampons après un dernier passage à Lugano et après plus de 16 ans de carrière professionnelle. C'est via ses réseaux sociaux que le joueur passé par Chelsea a annoncé la nouvelle. Et le natif de Sèvres devrait retrouver très rapidement une occupation.Selon parimobile.sn , le joueur sénégalais Demba Ba est arrivé à Moscou pour rendre visite à Ralph Rangnik, qui est le directeur du développement au club russe Lokomotiv Moscou et a décidé de devenir directeur sportif.Pour rappel, l'ancien international sénégalais a joué quatre ans avec Rangnick à Hoffenheim avec qui il a maintenu des relations amicales.En 461 matchs, l’attaquant sénégalais a inscrit 193 buts en clubs et 22 avec les Lions de la Teranga.