Après avoir tenté de tuer son frère à coup de couteau, Moussa Bakhoum le menace encore à la barre

Au cours d'une bagarre autour du dîner en 2019, Moussa Bakhoum avait asséné un coup de couteau à son frère Fodé Bakhoum. D’après le journal « Les Échos », le mis en cause qui a arrêté pour les faits de « tentative d'assassinat », a été jugé hier mercredi devant la chambre criminelle de Dakar.



Après 4 ans passés en prison Moussa Bakhoum n’a pas lâché prise et veut toujours à tuer son frère. En effet, lors de son face-à-face avec le juge, il a déclaré qu’ « une fois que je serai sorti de prison, je te tuerai. Je vais t’ôter la vie. Je te ferai plus mal encore ».



Appelée à son tour à la barre, la victime Fodé Bakhoum a soutenu que celui-ci a commencé à menacer la famille lorsqu’il a arrêté ses études en classe de Terminale. « Il avait une fois menacé de tuer mon cousin. Il garde une haine en lui, il a tendance à s’isoler et à rester seul », a-t-il confié.



Le représentant du procureur a requis 5 ans d'emprisonnement ferme contre l’accusé qu’il qualifie de « dangereux » et victime de « trouble relationnel ». « J'estime qu'il est malade. Il faut lui infliger la sanction maximale, étant entendu qu'il a reconnu les faits », a-t-il déclaré en sollicitant la disqualification des faits en coups et blessures commis avec préméditation.



Délibéré au 7 mars 2023.