Après l’Imam de la Grande mosquée, la Zawiya Seydi El'hadj Malick Sy de Dakar maintient la fermeture de sa mosquée

En raison de la situation sanitaire liée à la pandémie du COVID 19, et de la hausse des cas de transmission communautaire à Dakar, l’Imam Râtib de la Zâwiya Seydi Elhadj Malick Sy Elhadj Ousmane Diop, informe les fidèles du maintient de la fermeture de la Zâwiya jusqu'à nouvel ordre.



Dans une brève note parvenue à PressAfrik jeudi, l'Imam Râtib invite les fidèles au respect des mesures barrières et des prières recommandées par le Khalife Général des Tidianes pour l'éradication de cette maladie au Sénégal et dans le monde entier.



Le ministère de la Santé a rapporté, ce jeudi, 84 nouvelles contaminations au covid-19 et 1 décès, le 23e depuis l’apparition de la maladie à coronavirus au Sénégal, le 2 mars. Sur 992 tests effectués, 84 sont revenus positifs au Covid-19, soit un taux de positivité de 8,46, a indiqué la directrice générale de la Santé, Marie Khémess Ngom Ndiaye.



Lors du point de presse quotidien sur la situation de l’épidémie, elle a précisé que 73 des nouvelles contaminations étaient issues des cas contacts suivis tandis que 11 provenaient de la transmission communautaire à Dakar, Ziguinchor, Nioro et Touba.



Six cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l’hôpital de Fann (01), l’hôpital de Ziguinchor (01) et l’hôpital Principal (04), a indiqué Marie Khémess Ngom Ndiaye. A ce jour, le Sénégal compte 2.189 cas de covid-19 dont 842 guéris, 23 décès et 1.323 patients sous traitement.