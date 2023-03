Après l'évacuation de Ousmane Sonko, son Avocat, Me Youssoupha Camara parle de traumatisme

L’avocat d’Ousmane Sonko est revenu sur la manière dont son client a été brutalisé par les Forces de défense et de sécurité au moment où il se rendait au tribunal. Me Youssoupha Camara indique que les droits de Sonko ont été bafoués. Il annonce que deux nouveaux avocats se sont constitués pour défendre le leader de Pastef, mais il a fait savoir qu’ils n’ont pas pu rencontrer Ousmane Sonko à cause du blocus de son domicile. Me Camara annonce que deux nouveaux avocats, venus de la France et de l’Île Maurice vont se constituer pour la défense de Sonko.

Baboye Dia

div id="taboola-below-article-thumbnails">