Après la délocalisation de l'aéroport LSS, le chômage plonge le quartier "Travaux" de Yoff dans la précarité

Les populations du quartier "Travaux" dans la commune de Yoff sont dans le désarroi. Cinq (5) mois après la délocalisation de l’aéroport Léopold Sédar Senghor (LSS) vers Diass, les jeunes de cette localité, dont les activités tournaient autour de cette infrastructure et de son trafic, sont plongés au chômage. Ce qui conduit les familles de plus en plus à la précarité.



« Ce que nous avons perdu comme emploi peut être estimé à 50 places depuis la délocalisation de l’aéroport Léopold Sédar Senghor (LSS) vers Diass. La situation est difficile aujourd’hui. Il n’y a plus personne qui travaille là-bas à présent », se lamente un habitant du quartier



Autre part, les habitants de ce quartier déplorent un oubli de la part du régime en place. « Le régime de Macky Sall avait promis de nous venir en aide une fois son accession à la magistrature suprême. Mais c’est le calvaire total. On parle de Sénégal émergent, le quartier "Travaux" est submergé par les difficultés. Nous vivons difficilement et le président Sall avait lui-même promis de nous sortir de cette obscurité. Mais à l'heure où je vous parle, c’est pire qu’auparavant », disent-ils.



Une situation qui a fini d’atteindre son paroxysme du fait de la délocalisation de l’aéroport LSS à Diass avec l'augmentation du taux de chômage des jeunes.



Les populations dudit quartier ont aussi dénoncé la destitution du DAGE Abdoulaye NDOUR. Un limogeage qui, selon eux, peut porter préjudice au président Macky Sall pour l’élection de 2019 dans la commune de Yoff.