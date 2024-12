Après les législatives, Amadou Ba remobilise ses troupes et annonce une tournée nationale

La page des Législatives est tournée. La Nouvelle Responsabilité qui a adressé ses félicitations aux nouveaux élus de

la coalition dont elle fait partie entend remobiliser ses troupes.



En effet, l'opposant Amadou Ba prévoit une tournée nationale imminente. Objectif : remercier les militants et les sympathisants qui se sont mobilisés avec acharnement durant la campagne. Cette initiative vise, également "à consolider l'unité et la cohésion autour de la vision portée par le mouvement."



Les responsables du parti encouragent d'ailleurs leurs militants à intensifier les efforts au niveau local afin d'assurer une implantation solide et durable.



« Ensemble, bâtissons une force politique enracinée dans le peuple et tournée vers l'avenir », intiment-ils.



Face aux défis qui se profilent, La Nouvelle Responsabilité tend la main aux forces de l'opposition. Le moment, insiste-t-elle, est à la convergence des luttes et non à la division. « Une opposition unie est le seul rempart contre les dérives et les injustices », martèle le communiqué.



Enfin, le mouvement a interpellé le gouvernement, exigeant des réponses urgentes aux préoccupations des Sénégalais. Il pointe notamment les difficultés économiques et sociales, qui selon lui, ne peuvent plus être ignorées. « Agir, et agir maintenant, est une nécessité impérieuse pour alléger les souffrances des plus vulnérables », conclut-il.