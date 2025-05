Foot : Achraf Hakimi, roi d'Afrique en Ligue 1

L'international marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a remporté ce dimanche 11 mai le prix Marc-Vivien Foé 2025, qui récompense le meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1. Une consécration méritée pour le latéral droit parisien, véritable pilier du PSG cette saison.



Hakimi a dominé le classement avec 364 points, loin devant Evann Guessand (Nice, 165 points) et Habib Diarra (Strasbourg, 43 points). Il succède à Pierre Emerick-Aubameyang, lauréat en 2024 avec l'OM.



Très régulier tout au long de la saison, Hakimi s'est illustré par ses qualités offensives, sa vitesse supersonique et sa rigueur défensive. Il devient le troisième joueur marocain à recevoir ce prix, après Marouane Chamakh (2009) et Younès Belhanda (2012).



Déjà reconnu sur la scène internationale, Hakimi ajoute une ligne prestigieuse à son palmarès et confirme son statut de leader du football africain en Europe.