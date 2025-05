Expulsions de fonctionnaires français d'Algérie: la France répondra «de manière immédiate», «ferme» et «proportionnée», affirme son ministre des Affaires étrangères

La France répondra de « manière immédiate », « ferme et proportionnée » à la décision « incompréhensible » de l'Algérie d'expulser d'autres fonctionnaires français du territoire algérien, a déclaré ce 12 mai 2025 le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. « C'est une décision qui est incompréhensible et qui est brutale », a réagi lors d'un point-presse le chef de la diplomatie. « Le départ d'agents en mission temporaire est injustifié et injustifiable. Et comme je l'ai fait le mois dernier, nous y répondrons de manière immédiate, de manière ferme et de manière proportionnée à l'atteinte qui est portée à nos intérêts. [...] C'est une décision que je déplore parce qu'elle n'est ni dans l'intérêt de l'Algérie ni dans l'intérêt de la France. »