Affaire des DAT : Cheikh Tidiane Diop, ancien Dg du Trésor, dans le collimateur de la justice

La liste des hauts fonctionnaires impliqués dans le scandale des Dépôts à terme (DAT), ouverts puis « cassés » sans reversement au Trésor public s’allonge. Au cœur de cette affaire portant sur 141 milliards 87 millions de F CFA, plusieurs figures de l’ancien régime sont désormais dans le viseur des enquêteurs.Si Amadou Ba, ancien ministre de l’Économie et des Finances, est présenté comme le principal acteur de ces opérations, il ne sera pas le seul à devoir s’expliquer devant la Division des investigations criminelles (Dic) en charge de l'enquête. Cheikh Tidiane Diop, alors Secrétaire général du ministère avant d’être promu Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, fait également partie des personnalités citées dans ce dossier brûlant.Alors que L’Observateur a révélé que Birima Mangara, lui aussi cité dans ce scandale, était visé pour un montant de 10,5 milliards de F CFA , le rôle exact de l’ancien DG du Trésor reste encore flou. Les investigations devront déterminer son degré d’implication dans cette affaire aux ramifications complexes.Cette affaire met une nouvelle fois en lumière les dysfonctionnements au sein de l’administration financière et pose la question de la transparence dans la gestion des fonds publics.