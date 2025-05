Mansour Faye envoyé devant la haute cour de justice : "C'est Sonko qui veut me faire payer mes liens de famille"

Envoyé devant la haute cour de justice en même temps que quatre (4) autres ministres, Mansour Faye accuse Ousmane Sonko de vouloir lui faire payer ses "liens de famille et son engagement politique auprès du Président Macky Sall".



Pour le maire de Saint-Louis (nord), tout ceci n’est qu’une parodie qui veut répondre à une commande politique et une volonté manifeste d’effacer de la scène politique, l’Alliance pour la République (APR).



« Aucun rapport ne me cite, aucun rapport n’a demandé l’ouverture d’une information judiciaire à mon encontre encore moins une mise en accusation devant une juridiction. Une seule personne a décidé de monter une procédure conçue de fil blanc pour m’entacher sur une base fallacieuse. Toute cette machination relève d’une volonté d’humiliation. Je suis prêt mentalement, physiquement et moralement à toute éventualité. », a souligné Mansour Faye lors d’un entretien accordé au quotidien L'Observateur.



À la question « Êtes-vous disposé à cautionner les 2,7 milliards FCFA, pour éviter la prison ? » , Mansour Faye de répondre : « Si j’étais à la place des opérateurs économiques impliqués dans cette affaire montée de toute pièce, je n’allais pas accepter de cautionner, mais devant gardé leur dignité, ils ont été amenés à le faire… ».



Interpellé sur le cas de son neveu Amadou Sall, fils de l’ancien président de la République (Macky Sall), cité dans une affaire de transactions suspectes de 10 milliards de F Cfa, Mansour a soutenu que « c’est Macky Sall qui est tout simplement visé, mais ils vont échouer lamentablement.»



Pour rappel, jeudi dernier, l’Assemblée nationale a voté, une résolution portant mise en accusation devant la haute cour de justice de cinq ministres de l’ancien régime dont Mansour Faye, maire de Saint-Louis. Il est accusé de surfacturation portant sur la somme de 2,7 milliards de F Cfa suite au rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds force Covid-19 allant sur la période de 2019 à 2024.