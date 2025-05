Bus du Jaraaf caillassé : l'AS Pikine condamne et rejette la faute sur un « manquement au protocole »

Au lendemain du match tendu de la 23e journée de Ligue 1 entre l'AS Pikine et le Jaraaf, un incident en dehors du terrain a pris le dessus sur le spectacle sportif : le bus de l'équipe visiteuse a été la cible d'actes de vandalisme. Face à la polémique, l'AS Pikine a publié un communiqué pour réagir et donner sa version des faits.



« C'est via les réseaux sociaux et le communiqué du Jaraaf que nous avons appris le saccage de leur bus, le dimanche 11 mai 2025 », affirme le club pikinois. L'AS Pikine précise que le match s'est déroulé dans un climat de « sécurité, fair-play et sportivité, et qu'aucun incident n'a été signalé dans l'heure suivant la rencontre, ni par les forces de sécurité (FDS), ni par les commissaires présents ».



Le club pointe du doigt un non-respect du protocole d'organisation. Selon lui, le « bus du Jaraaf devait stationner à l'Arène nationale et être escorté par les FDS après le match. Or, le chauffeur de serait rendu à la gare des Beaux Maraîchers », affirme l'AS Pikine, qui rapporte que l'attaque a eu lieu au niveau du marché ZINC, loin du périmètre encadré.



Malgré tout, l'AS Pikine prend ses responsabilités



Conscient que l'incident s'est produit sur son territoire, le club se dit prêt à participer aux réparations du bus. Il condamne « avec la plus grande fermeté ces actes d'où qu'ils viennent » et exprime sa solidarité envers le club de la Médina, rappelant que l'adversité sportive ne doit pas entacher le respect mutuel.



Ce regrettable épisode vient ternir une rencontre qui, sur le plan purement sportif, s'était déroulée sans encombre. La Ligue sénégalaise de football professionnel pourrait se saisir de l'affaire dans les jours à venir.