Après les protestations du Sénégal, l’ambassadeur américain «recadre» Trump

Après son entrevue avec le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Sénégal a publié un tweet qui sonne comme un recadrage.



En effet, le diplomate américain a fait savoir que «Le Sénégal est un partenaire important pour nous en Afrique de l’Ouest. Les Etats-Unis d’Amérique respectent profondément le peuple africain et apprécient le partenariat qui le lie à ce dernier».



Me Sidiki Kaba avait transmis dans la soirée du vendredi, l’indignation du Sénégal après la sortie du président américain, traitant les pays africains et Haïti de «pays de merde»

.