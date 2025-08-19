Arabie Saoudite : Al Nassr de Sadio Mané se qualifie pour la finale de la Supercoupe

L'attaquant sénégalais a ouvert le score dès la 10e minute d'une superbe reprise de volée du pied gauche, sur un centre de Marcelo Brozovic. Al Ittihad a rapidement répliqué, égalisant à la 15e minute par l'intermédiaire de Bergwijn (1-1).

Peu après, les hommes de Jorge Jesus ont repris l'avantage grâce à un but de João Félix sur une contre-attaque (2-1). Le Portugais a même pensé inscrire un doublé deux minutes plus tard, mais son but a été refusé après l'intervention de la VAR. Malgré cette frayeur, Al Nassr a tenu bon jusqu'à la fin du match, s'assurant ainsi sa place en finale de la compétition.

Al Nassr a battu Al Ittihad en demi-finale de la Supercoupe d'Arabie Saoudite, grâce notamment à un but de Sadio Mané.