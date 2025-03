Ardo Gningue face au juge : « C’est une erreur et ça ne se reproduira plus »

L’activiste Ardo Gningue a comparu ce mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Poursuivi pour « discours contraire aux bonnes mœurs », il a reconnu son tort devant le juge, affirmant qu’il s’agissait d’une erreur qui ne se répétera plus.



« J’ai fait un post sur Facebook et ça dépend de l’entendement et de la compréhension des personnes. Je n’ai pas insulté et je n’avais pas cette intention de heurter. C’est une erreur et ça ne se reproduira plus », a-t-il regretté.



Le procureur l’a interpellé : « Que voulais-tu dire par ‘’thiapa’’ ? »



Ardo Gningue a tenté de se justifier : « Les militants de Pastef me menaçaient et disaient que je n’allais pas passer la Korité chez moi, c’était devenu viral, c’est pour cela que j’ai répliqué en disant que Assane Seck a dit pire que moi. »



Le maître des poursuites de le sermonner : « Hier, as-tu insulté ? Aujourd’hui, as-tu insulté ? Et demain, insulteras-tu encore ? Vous ne mesurer pas vos paroles et c’est après que vous regrettez et vous êtes là à rechercher le buzz ce qui vous amène dans des situations comme cela. En wolof le mot ‘’Thiapa’’ a une signification c’est un gros mot, une insulte qui n’a pas sa place sur la place publique. Évitez de vous mettre devant les micros et de dire tout ce qui vous passe par la tête. »



Le procureur a insisté : « il n’a pas à tenir de genre de propos là. En tant que chroniqueur, il doit tenir des propos corrects. Ces paroles et son comportement doivent être sanctionnés pour dissuader les autres. »