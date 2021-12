Arène Nationale : 8 individus interpellés pour divers délits lors du combat Baye Mandione et Khoyantane

Lors du combat de lutte opposant Baye Mandione à Khoyantane à l'Arène Nationale de Pikine, huit (8) individus ont été interpellés pour divers motifs. Deux personnes ont été arrêtées pour vérifications d'identité, une personne pour vol en réunion, une autre pour tentative, quatre pour ivresse publique manifeste...



Par ailleurs, en marge de cet événement, il était prévu un face-à-face entre les lutteurs Ama Baldé de Pikine et Modou Lo des Parcelles Assainies en prélude de leur combat prévu au mois de mars 2022. Cette cérémonie n'a pu se tenir à cause d'un incident intervenu au rond-point de l'arène nationale, provoqué selon nos confrères du journal « Libération », par une action « isolée venant d'un groupe de supporters de Pikine » et ponctué par des jets de pierres sur le convoi du lutteur Modou Lo. Ce dernier a rebroussé chemin sans descendre de son véhicule.



Il faut rappeler que C’était le combat choc, ce samedi 25 décembre à l’Arène Nationale. Et Baye Mandione n’a laissé aucune chance à Khoyantane qu’il a battu par KO. Le lutteur de Thiaroye Guëm Sa Bopp, a asséné une sérier de coupe à Khoyantane qui est tombé par KO.