Arène nationale : le maire Amadou Diarra dénonce l’insécurité à Pikine Nord et réclame une part des recettes

Le maire de Pikine Nord, Amadou Diarra, a réagi à la suspension de la couverture sécuritaire des combats de lutte par la Police nationale. Il salue cette décision, dénonçant l’insécurité récurrente dans sa commune à chaque événement organisé à l’Arène nationale et revendique une part des recettes générées.





« Je pense qu’il fallait le faire depuis très longtemps et pas attendre jusqu’à mort d’homme pour le faire. En tant que maire de Pikine Nord, je suis mieux placé pour dire ce que vive les populations qui vivent au niveau de la commune où est érigée l’Arène nationale. Chaque fois qu’il y a une grande affiche, c’est des millions de francs qu’on perd économiquement. Tous les commerces sont fermés à midi. Il n’y a pas possibilité de faire de l’économie pendant ces périodes », a déclaré Amadou Diarra sur la RFM.



Selon lui, l’impact dépasse la simple économie et affecte gravement la sécurité et le bien-être des habitants. « Avant, pendant et après les combats, Pikine Nord subit une agression terrible : stress, inhalation de gaz lacrymogène, agressions, des jeunes filles sont souvent violées », a-t-il déploré.



À l’en croire, les ministres de l’Intérieur de tous les régimes qui se sont passés ne se sont jamais souciés de la quiétude des populations de Pikine Nord. « En tant que maire de la commune, nous avions dénoncé le fait que les taxes sur les spectacles sont partagées par les organisateurs, le CNG (Comité national de gestion de lutte) et le ministère des Sports », a ajouté M. Diarra.



Selon lui, ces taxes auraient permis à la commune de prendre des stadiers, mobiliser des jeunes pour accompagner la police par rapport à la sensibilisation sur la sécurité. « Personne ne nous a jamais entendu. Aujourd’hui, il est temps que les gens se réveillent pour prendre des mesures de sécurité beaucoup plus appropriées par rapport à l’environnement de l’Arène nationale », a regretté le maire de Pikine Nord.