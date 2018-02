Armand Traoré sur le Mondial 2018 :« je n'ai jamais compris pourquoi j'ai disparu de...»

Bonjour, Armand comment se passe votre saison ?



La saison se passe plutôt bien grâce à Dieu. J'ai joué à peu près 19 matches avec Nottingham Forest puis je n'ai pas joué pendant quelques temps à cause d’un désaccord avec l’ancien coach ce qui arrive dès fois. Je fais, pour l’instant, grâce à Dieu une saison assez pleine.





Vous avez changé de club durant la trêve pourquoi?



Notre ancien coach a été licencié c’était un coach qui comptait beaucoup sur moi et avec qui j’étais titulaire la plupart des matches. Ils ont ramené Karanka qui m’a fait savoir deux fois avant la fin de la saison que je n’allais pas jouer avec lui. J’ai donc essayé de trouver une solution car pour me donner de la chance pour la coupe du monde il me fallait du temps de jeu et puis je ne voulais pas gâcher ma saison en restant la deuxième partie de saison à ne rien faire.



Quelle sont vos ambitions pour cette saison ?



Mes objectifs l’été dernier ont toujours été une remontée en Premier League et de refaire parti de la sélection. Je m’étais fixé des objectifs possibles et atteignables. Je pense qu’ils le sont.



Vous avez suivi la qualification du Sénégal pour le Mondial . Quel est votre avis sur cette équipe ?



C’est une équipe très puissante, technique et rapide avec beaucoup de talents. Des qualités que beaucoup d’équipe de football recherche. C’est une équipe qui a l’air d’avoir un mental très fort, et qui est emmenée par un leader, Aliou Cissé.

Le talent ainsi que ce leadership peuvent être dévastateurs. Je pense qu’elle peut aller très loin en Russie.





Qu’est ce qui manque à cette équipe ?



Je ne pense pas beaucoup pour être honnête. Au niveau du terrain tout est possible. Je ne sais pas trop comment est le groupe mais ce serait intéressant de voir réellement où les joueurs voient le Sénégal terminer en Russie.

Je pense arriver à convaincre tout le groupe que le Sénégal pourrait arriver en finale, pourrait apporter énormément au niveau psychologique. Le football et le succès sont 80% mental et 20 % physique.



Vous avez disparu de l’équipe depuis la CAN 2012 comment l’avez vécu?



Je n’ai jamais vraiment compris pourquoi, car j’ai toujours été disponible mais il faut dire que j’ai eu quelque soucis au niveau club et les blessures etc donc je suis un peu sorti de la circulation.



Pensez-vous pouvoir revenir dans la tanière?



Bien sûr que j’y repense. Les Sénégalais n’ont vu que quelques de mes matches en sélection j’ai beaucoup plus de choses à leur montrer. Je suis à la disposition si on m’appelle dans 5 semaines, dans 5 mois ou dans 5 ans.



Es-tu en contact avec le coach ?



Non.



L’équipe nationale te manque-t-il?

Oui car j’ai vécu des choses extraordinaires avec le Sénégal. J’ai réalisé ce que j’avais toujours voulu, qui était de jouer au stade LSS. J’ai rencontré le public sénégalais et mis le maillot des lions ce qui n’est pas à négliger. Je remercie dieu



Pensez-vous avoir votre place pour le mondial ?



La question se pose au coach c’est lui le boss, c’est lui qui fait les choix. Je suis fortement conscient de ne pas avoir participé aux qualifications donc je ne pas m’attendre à être appeler à 100%. Mais qui n’a pas espoir n’arrivera à rien. J’ai un grand espoir pour disputer la Coupe du monde.

C’est donc pour ça que je me suis donné toutes les possibilités pour être prêt.

C’est dieu qui décide, si on m’appelle je répondrai présent. Si on ne m’appelle pas je serais à Dakar cet été avec mon maillot du Sénégal pour supporter



Votre dernier mot ?



Un grand merci à vous Amedine tout d’abord. Merci aux Sénégalais qui me soutiennent. Quoiqu’il arrive être Sénégalais est une fierté pour moi. Un grand merci à Tapha Mbodj et à Maguatte traore.

Que mon père repose en paix.



