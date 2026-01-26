Diamaguene Sicap Mbao : six (06) individus placés en garde à vue pour vol et agression

Le Commissariat d’arrondissement de Diamaguène Sicap Mbao (banlieue dakaroise) a interpellé, le 25 janvier 2026, six (06) individus pour « association de malfaiteurs, vol avec violence commis avec usage de moyen de locomotion, complicité et détention de stupéfiants ». Ces personnes ont été placées en garde à vue.



Selon un communiqué de la police, une victime agressée près du Poste Thiaroye a lancé l'alerte le même jour aux alentours de 5 heures du matin. Selon ses déclarations, deux individus circulant à bord d’un scooter lui ont arraché son sac contenant un téléphone de marque iPhone 14 Pro Max, des ordonnances médicales et une importante somme d’argent.



Suite aux recherches effectuées par les enquêteurs, les suspects ont été localisés dans la zone de Diamaguène. Une descente rapide sur les lieux a permis aux policiers d’appréhender les mis en cause dans une chambre. La victime a formellement identifié ses deux agresseurs parmi le groupe.

La perquisition de la chambre a conduit à la découverte d’une quantité de chanvre indien (dont la propriété a été reconnue par les quatre autres individus présents) ; deux (02) scooters, dont celui ayant servi à l'agression ; une (01) moto de type Jakarta.



Les deux principaux suspects ont reconnu sans détours les faits de vol avec violence. Les engins motorisés ont été saisis pour les besoins de l'enquête.