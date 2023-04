Armée sénégalaise : Fatou Fall, première femme nommée au grade de médecin-général de brigade

Chef du service d’hépato-gastro- entérologie à l’hôpital Principal de Dakar (Sénégal). Elle est membre de la Société sénégalaise de gastroentérologie et d’hépatologie (SOSEGH), membre de la Société africaine d’hépatologie et de gastroentérologie et de la Société française de gastroentérologie.

Le médecin-colonel Fatou Fall, a été élevé au grade de médecin-général de brigade par le chef de l’Etat, Macky Sall a annoncé, mardi, le ministre des forces Armées Sidiki Kaba.Le médecin-colonel professeur Fatou Fall est engagée en 1985. Elle est diplômé de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar en 1992, indique sa note biographique. Elle a obtenu le Certificat d’études spéciales en hépatologie et gastro-entérologie à l’Université d’Abidjan (Côte d’Ivoire) en 2002. Fatou Fall est professeur en Hépatologie et Gastro-entérologie (Ecole du Val-de-Grâce à Paris) en 2012.