Arnaque à l'emploi : le réseau Qnet démantelé à Tivaouane Peulh avait déjà amassé 17 millions FCFA

Les investigations menées par la Brigade de proximité ont permis de chiffrer précisément l'ampleur de la fraude du réseau Qnet démantelé récemment à Tivaouane Peulh (banlieu dakaoise). Au total, le réseau a encaissé la somme de 17 550 000 francs CFA. Cet argent, collecté auprès de jeunes en quête d'avenir, constituait le cœur financier de cette cellule dont les ramifications pourraient s'étendre bien au-delà de la zone de Tivaouane Peul et Niacourab.



Pour attirer leurs proies, les responsables du réseau utilisaient une plateforme numérique pour diffuser des offres d’emploi au sein d'une entreprise totalement fictive. Cependant, pour accéder à ce « travail », les postulants devaient s'acquitter de frais de dossier faramineux, oscillant entre 600 000 et 1 500 000 FCFA. Une somme colossale pour des populations souvent vulnérables, attirées par l'espoir d'une vie meilleure au Sénégal.



Lors de la descente des gendarmes le 4 janvier dernier, outre les 8 malfaiteurs, 24 victimes ont été découvertes sur les lieux. Ces dernières, de nationalités diverses, Béninois, Congolais, Gambiens, Guinéens, Ivoiriens, Burkinabè, Maliens et deux Sénégalais, étaient maintenues dans le réseau, espérant sans doute encore le retour sur leur investissement.



Si les 8 cerveaux du réseau ont été placés à la disposition de la justice, l'enquête ne s'arrête pas là. Les autorités cherchent désormais à identifier les complicités locales et à démanteler d'autres cellules dormantes.