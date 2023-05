Arnaque à la "Ponzi" : 191 victimes, plus de 4 milliards amassés, le réseau international démantelé par la Dsc

La Division spéciale de la cybersécurité, en charge de l’enquête sur l’affaire dite « escroquerie à la Ponzi », a procédé à de nouvelles arrestations. Cinq (5) ressortissants chinois, présentés comme les cerveaux du réseau international spécialisé dans le montage pyramidal, ont été interpellés.



Les mis en cause qui se disent être des « informaticiens » domiciliés à Ngor (Dakar), sont depuis mercredi, en garde à la vue à la Dsc. Ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, escroquerie, bande organisée transnationale, accès frauduleux à un système informatique et/ou complicité ».



Libération qui donne l’information ce vendredi, informe qu’à la date du jeudi 4 mai, les enquêteurs de la Dsc qui a été saisie d’une plainte collective déposée par Assane Fall, présentant les victimes, contre la plateforme E-Fpc, a comptabilisé rien qu’au Sénégal 191 victimes pour un préjudice provisoire de 4,6 milliards F Cfa.



Selon la même source, le réseau n’intervenait pas seulement au Sénégal. La Côte d’Ivoire et le Cameroun ont été aussi dans le viseur des présumés escrocs.



Pour rappel, deux Sénégalais à savoir Serigne Gaye de "leader Gaye crypto" et son présumé complice Matar Ngom de "Versus Capital" ont été arrêtés. Ils sont placés sous mandat de dépôt en même temps qu’une Camerounaise.



L’escroquerie à la Ponzi est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrant.