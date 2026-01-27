Ibrahim Sagna, le «Golden Boy» de la finance mondiale

De Dakar à Wall Street, en passant par les cercles feutrés d'Hollywood et des palais du Golfe, Ibrahim Sagna s'est imposé comme l'un des financiers les plus influents de sa génération. derrière le costume impeccable et les diplômes prestigieux de Boston College ou de Harvard, bat un cœur profondément sénégalais. Ce fils du pays, né à Dakar en 1975, est aujourd'hui bien plus qu'un investisseur : il est le visage d'une Afrique qui ne demande plus l'aumône, mais qui dicte ses propres termes de croissance. À la tête de Silverbacks Holdings, Ibrahim Sagna a réussi un pari que beaucoup jugeaient risqué : prouver que la culture, le sport et la tech africaine sont des actifs financiers aussi rentables que le pétrole ou l'or. Avec sa 10e sortie profitable enregistrée ce mois-ci (la vente de la fintech Mono à Flutterwave), il démontre une maestria rare.



Pour le Sénégal, Ibrahim Sagna est une preuve par l'exemple. Il a su porter haut le drapeau national en investissant dans des champions comme Wave, la licorne du transfert d'argent qui a révolutionné le quotidien des Sénégalais, ou encore en s'alliant avec des stars comme Boris Kodjoe pour financer le sport-business. Sa récente nomination au Conseil consultatif d'Africa Gulf Cooperation Council (Africa GCC) est une nouvelle majeure pour la diplomatie économique du pays. Alors que le Sénégal renforce ses liens avec l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar, la présence de Ibrahima Sagna à cette table stratégique est une aubaine.



Il est désormais l'un des rares Sénégalais capable de canaliser les milliards de pétrodollars du Golfe vers des projets structurants sur le continent. A l’annonce de sa nomination au poste de membre du Conseil consultatif d' Africa GCC , M. Sagna a soutenu que ce conseil joue un rôle stratégique de passerelle entre les marchés africains et les économies du Golfe (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Qatar, Koweït, Bahreïn et Oman). “Ce corridor a généré plus de 100 milliards de dollars d'investissements entre 2012 et 2022, et ces flux connaissent une croissance rapide. Je suis honoré de rejoindre ce groupe exceptionnel de chefs d'entreprise et d'acteurs du changement, tous engagés à bâtir l' Afrique que nous voulons”, a-t-il déclaré sur sa page Linkedin.