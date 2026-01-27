Dakar : un réseau spécialisé dans le vol de comptes Orange Money et Wave démantelé

​Le rideau est tombé pour une bande de présumés cyber-escrocs particulièrement ingénieux. M. Gaye, M. B. Dia et I. Fall ont été déférés au parquet de Dakar lundi 27 janvier 2026. Ils sont poursuivis pour une série de délits allant de l’usurpation d’identité à l’accès frauduleux à des systèmes informatiques.



​Depuis plusieurs mois, l'opérateur Sonatel faisait face à une recrudescence de plaintes. Le scénario était souvent le même. Des clients voyaient leurs comptes Orange Money ou Wave vidés suite à des changements d'abonnés suspects et des retraits en lignes irréguliers.



​L'enquête a révélé une machination précise en trois étapes : Vol de données, récupération de photos de Cartes Nationales d'Identité (CNI), usurpation technique, demande de changement d'abonné auprès des services de téléphonie en utilisant la CNI volée ou falsifiée. Pillage des fonds, installation des applications de paiement sur un nouveau terminal avec le numéro usurpé, permettant de vider les comptes en toute discrétion.



​L’affaire a pris un tournant décisif suite à la plainte de la Sonatel et d’une victime, la dame N. Kébé, qui a vu la somme de 1,7 million de FCFA s’évaporer de son compte. Les investigations de la Section de Recherches (SR) ont permis de remonter la piste jusqu'à M. Gaye, l'ancien chauffeur de la victime. C'est lui qui avait clandestinement photographié la pièce d'identité de son employeuse pour l'envoyer via WhatsApp à ses complices basés à Touba.



​L'opération menée par les gendarmes a permis de neutraliser le reste de la cellule dans la cité religieuse : M. B. Dia, le cerveau présumé basé à Touba. I. Fall, un maillon clé, identifié comme le président du "Produit Vente Terrain" (PVT)-Orange du marché Ocass de Touba. Sa position facilitait vraisemblablement les manipulations techniques nécessaires à l'usurpation des lignes.



Le trio fait face à une impressionnante liste de charges : "association de malfaiteurs et escroquerie, usurpation d’identité et de lignes téléphoniques, accès et atteinte frauduleux à un système informatique".