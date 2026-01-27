Pikine-Guédiawaye : l’AFGS annonce le décès de Me Rosalie Diémé, greffière au Tribunal de grande instance

L’Association des femmes greffières du Sénégal (AFGS) a annoncé ce mardi 27 janvier le décès de Me Rosalie Dieme, greffière en service au tribunal de grande instance (TGI) de Pikine-Gédiawaye, dans la banlieue de Dakar. Elle fut de la promotion 2020-2022.



Dans une déclaration, l’AFGS regrette «une courte carrière» de l’illustre disparue et salue sa «rigueur, sa disponibilité» et sa «générosité d’âme très rare», qui laissent «le souvenir d’une professionnelle irréprochable ayant le sens du devoir de servir les autres».