Arrestation Guy Marius Sagna et Cie: un mouvement de la société civile menace de poser des actes dans 48 heures

Les responsables du mouvement « Nittu Degg » menacent de poser des actes dans les 48 heures, si l’activiste Guy Marius Sagna et compagnie, arrêtés vendredi dernier devant le palais, lors d’une manifestation contre la hausse du prix de l’électricité, ne sont pas libérés.



« Nous exigeons la libération immédiate de nos amis et camarades. S’ils sont condamnés, il y aura des plans d’actions dans les 48 heures à venir. Et surement, il y aura d’autres interpellations, car nous sommes déterminés à lutter contre la hausse de l’électricité », a dit Hamidou Sow, porte-parole.



Les membres de ce mouvement de la société civile tiennent à rappeler aux tenants du pouvoir et au procureur de la République que des membres de l’Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir) ont eu à manifester devant le Palais sans être arrêtés.



« Donc, on exige la même chose. On doit être traité de la même façon », assène le porte-parole de Nittu Degg.