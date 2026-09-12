Grand Théâtre : L’Amicale des anciens délégués de l'UCAD fait revenir Déthié Diouf sur sa décision [12

Ce revirement intervient à la suite d’une démarche menée par l’Amicale des anciens délégués de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), qui dit avoir échangé avec le concerné afin de le convaincre d’assumer pleinement cette fonction.

Une démarche qui porte ses fruits

« À la suite des échanges intervenus après cette nomination, l’Amicale des anciens délégués de l’UCAD a entrepris une démarche auprès du camarade Dethié DIOUF pour lui demander d’accepter d’exercer pleinement cette responsabilité républicaine », indique un communiqué signé par Aliou Faye, président fondateur de l’Amicale.

L’organisation se félicite de la suite favorable donnée à cette démarche et salue la décision de Dethié Diouf de mettre son expérience, son engagement et son parcours au service de cette nouvelle responsabilité.

L’Amicale rend également hommage à son camarade, présenté comme un homme « d’engagement et de conviction », ayant consacré une grande partie de son parcours au service de la collectivité.

Selon l’Amicale, le parcours de Dethié Diouf, notamment son engagement au sein des différentes instances universitaires et son passage au ministère de la Santé, témoigne d’une « constante disponibilité au service du Sénégal et de l’intérêt général ».

À travers cette nomination, l’organisation estime également que c’est l’engagement d’une génération d’anciens leaders étudiants de l’UCAD qui est ainsi reconnu dans la vie publique nationale.

Elle considère cette marque de confiance comme un encouragement pour ces anciens responsables étudiants à poursuivre leur contribution dans leurs différents domaines d’engagement.

Enfin, l’Amicale des anciens délégués de l’UCAD exprime sa « profonde gratitude » au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour la confiance accordée à Dethié Diouf et pour avoir, à travers cette nomination, honoré, selon elle, « la grande famille des anciens leaders étudiants de l’UCAD ».

Nommé au Conseil d’administration du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, Dethié Diouf a finalement décidé d’accepter cette responsabilité, après avoir initialement décliné le poste.