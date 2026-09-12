UFOA-A U17 : Sénégal-Gambie, un duel pour la première place du groupe A

La programmation de la troisième et dernière journée de la phase de groupes du tournoi UFOA-A U17 est désormais connue. Déjà qualifiés pour les demi-finales, le Sénégal et la Gambie vont s’affronter ce dimanche 13 septembre 2026 pour la première place du groupe A.

Les deux sélections ont validé leur billet pour le dernier carré jeudi, au stade Lat Dior de Thiès, en décrochant chacune une deuxième victoire consécutive.

Sénégal-Gambie, le choc du groupe A

Pour cette troisième journée, les Lionceaux et les Scorpions se donnent rendez-vous à 16 heures au stade Lat Dior de Thiès. Cette confrontation permettra de départager les deux équipes et de déterminer laquelle terminera en tête de la poule.

Dans le même temps, la Mauritanie sera opposée à la Sierra Leone au stade Djagaly Bagayoko de Dakar. Les deux rencontres du groupe A se joueront simultanément, avec un coup d’envoi prévu à 16 heures.

Le Mali et la Guinée pour clôturer le groupe B

La troisième journée se poursuivra lundi 14 septembre avec une affiche du groupe B entre le Mali et la Guinée.

Les Aiglons et le Syli national s’affronteront à 16 heures au stade Lat Dior de Thiès pour le dernier match de la phase de groupes.

À l’issue de cette rencontre, les quatre équipes qualifiées pour les demi-finales seront définitivement connues, avec en ligne de mire une place en finale du tournoi UFOA-A U17.