Arrestation d’Assane Diouf : Khalifa Sall fustige une « gouvernance arbitraire » et exige sa libération

Khalifa Sall, leader de Taxawu Sénégal, s'est exprimé sur l’emprisonnement de l’activiste Assane Diouf. Dans une publication sur Facebook, l’ancien maire de Dakar dénonce une gouvernance arbitraire et réclame sa libération immédiate.



« Hier, il était en première ligne pour défendre la démocratie et les libertés aux côtés de ceux qui, aujourd’hui, le réduisent au silence. Son seul crime ? Avoir, encore, osé penser librement », a-t-il fustigé.



Le leader de Taxawu Sénégal affirme que « l’arbitraire n’est pas un mode de gouvernance » et exige la « libération immédiate de Assane Diouf et le respect de ses droits ».