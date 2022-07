Arrestation de 49 soldats ivoiriens au Mali : l’appel de Sidiki Diabaté aux autorités

La Côte d’Ivoire et le Mali ne parlent plus le même langage depuis l’arrestation de 49 militaires ivoiriens à l’aéroport international Modibo Keïta-Senon de Bamako. Une tension qui fait réagir l’artiste Sidiki Diabaté. Dans une publication via sa page Facebook, il appelle les autorités des deux pays à « privilégier le dialogue ».



«En tant que fils biologique du Mali et adoptif de la Côte d'Ivoire, je suis l'exemple palpable qui montre à quel point le Mali et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères. J'appelle donc au sens de responsabilité de nos différentes autorités à privilégier le dialogue», a-t-il écrit.



Poursuivant, il a ajouté : «Nos deux pays ont une longue histoire commune, vous vous devez de consolider ces liens historiques en continuant de nouer des rapports de bon voisinage harmonieux, fondés sur l'amour, le dialogue, la confiance, la tolérance et le respect mutuel, car ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise.»