Arrestation de Abdou Nguer : la réaction de Thierno Alassane Sall

L’opposant et député Thierno Alassane Sall s’est exprimé sur l’arrestation du chroniqueur Abdou Nguer. Dans un message publié sur X (ex-Twitter), il affirme que cette arrestation était attendue de tous.



« Tous les Sénégalais savaient que son arrestation n’était qu’une question de jours », écrit-il. M. Sall estime que le chroniqueur dérange en raison de sa posture critique et indépendante. « Abdou Nguerr agace parce qu’il n’a ni la vulgarité des chroniqueurs du Projet, ni leur servilité aveugle », note le député.



Ce dernier va plus loin en soulignant les qualités d’expression du chroniqueur, qu’il oppose à ses détracteurs. « Ce qui le rend insupportable, c’est qu’il allie une (im)pertinence caustique à une maîtrise. Au Sénégal, seuls les tribunaux pour mal-pensants tournent à plein régime. »



L’homme politique qui ne mâche pas ses mots assène que « pendant ce temps, l'économie piétine, les entreprises se languissent, et l'enseignement supérieur accumule près d'une année de retard. Qu'on se rassure pour la croissance économique: ces procès politiques qui font tourner les tribunaux à plein régime nous hisseront sans doute à des sommets encore jamais atteints. »



Après un retour de parquet hier mercredi, le chroniqueur Abdou Nguer a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi 17 avril par le juge d’instruction du 3e cabinet. Il est poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles ».