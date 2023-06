Arrestation de Aliou Sané : Me Moussa Sarr dénonce l’interdiction de voir son client

Le coordonnateur du mouvement Y en a marre et membre du F24 a été arrêté lundi lors d’une visité prévue chez l’opposant Ousmane Sonko. Une arrestation que confirme son avocat, Me Moussa Sarr qui précise d'ailleurs qu'il a été conduit au commissariat de Dieupeul.



Me Sarr se désole de ne pas avoir accès à Aliou Sané. Il a été interdit d'accès à son client par les responsables du commissariat. Le préposé à la surveillance lui a confié qu'il a reçu des instructions de sa hiérarchie interdisant toute visite à Aliou Sané. Ce qui est, selon l'avocat, une « violation manifeste » du règlement n°5 de l'UEMOA. « C'est indigne d'un État de droit », clame l’avocat.