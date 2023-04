Arrestation de Babacar Touré : Bamba Kassé « inquiet » des charges retenues contre le journaliste

Le placement en garde à vue du journaliste Babacar Touré après son audition à la Division des investigations criminelles ( Dic) a fait réagir le secrétaire général du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication ( Synpics). Bamba Kassé se dit inquiet « quant à la platitude des arguments présentés comme charge à l’encontre » du patron du site d’information Kewoulo.



« L’échange avec Me Moussa Sarr nous convainc que si le sieur Napel cherche coupable de diffamation il doit aller regarder ailleurs », a-t-il écrit sur sa page Facebook.



Mais, selon lui, « le seul motif de satisfaction, la bonhomie avec laquelle les agents de la Dic le traitent».



Le patron de Kewolou, Babacar Touré, a été convoqué ce mercredi à la Dic suite à la plainte déposée par l’ancien policier Frédéric Napel. Il a été placé en garde à vue après son audition. Selon son avocat Me Sarr, son client est poursuivi pour « outrage, injures publiques, diffusion de fausses nouvelles, faux et usage de faux, dénonciations calomnieuses et diffamation ».