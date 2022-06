Arrestation de Ousmane Kabiline Diatta à Dakar: le procureur de la République s’exprime ce mercredi

La machine judiciaire s'emballe encore une fois et tout porte à croire que le leader de Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko, ne sera pas épargné. Après les sorties de personnalités proches du pouvoir dont le ministre de l'Environnement Abdou Karim Sall, accusant Sonko d'être un membre actif du Mouvement des forces démocratiques de Casamance et les publications sur les Réseaux sociaux d'un patron de presse qui roule pour Macky, le procureur de la République entre dans la danse



Monsieur Amady Diouf va tenir un point de presse ce mercredi à 18h, au Parquet de Dakar sur l’arrestation de M. Ousmane Kabiline Diatta, arrêté le 08 juin dernier et accusé d’avoir voulu participer au Rassemblement de Yewwi Askan Wi.