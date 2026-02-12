Affaire Farba Ngom : la chambre d’accusation confirme la liberté provisoire

La chambre d’accusation du tribunal financier a confirmé, ce jeudi 11 février, la décision accordant la liberté provisoire à Farba Ngom, rejetant ainsi l’appel du parquet général dans le dossier judicaire où le député-maire des Agnam est suspecté de corruption et de détournements de deniers publics estimés à 125 milliards FCFA. Dans un délai de six (06) jours, si le parquet ne se pourvoi pas en cassation, le prévenu sortira de prison.



Il y a exactement un mois, le 12 janvier, la deuxième chambre pénale de la Cour suprême avait accordé une liberté provisoire associée de contrôle judiciaire à Tahirou Sarr et Farba Ngom. Le parquet, insatisfait de cette décision, avait laissé Tahirou Sarr en liberté, tout en faisant appel de la décision concernant Farba Ngom.



Placé sous mandat de dépôt depuis le 27 février 2025, Farba Ngom est accusé de plusieurs faits, à savoir: «association de malfaiteurs, complicité d’escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux et abus de biens sociaux». Avec un état de «santé fragile» qui lui a valu des séjours médicaux au Pavillon spécial Le Dantec, il a toujours clamé son innocence.