Arrestation de Ousmane Kabiline Diatta : le Procureur confirme « qu’il est bel et bien rebelle et membre actif du MFDC »

Suite à l’arrestation de Ousmane Kabiline Diatta, le 08 juin dernier, pour avoir voulu participer au Rassemblement de Yewwi Askan Wi. Le Procureur de la République, Amady Diouf a tenu un point de presse, ce mercredi au Tribunal de Dakar pour apporter des précisions. Le Procureur confirme que Ousmane Kabiline Diatta est bel et bien rebelle et membre actif du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC). Il annonce l'ouverture d'une information judiciaire.





« L’arrestation de Ousmane Kabiline Diatta largement médiatisé qui a suscité plusieurs commentaires dans l’opinion, commentaires parfois inexacts ou approximatifs et s’y ajoute de la gravité incontestable des faits justifie de nos points de vue l’obligation du ministère public de satisfaire le droit à l’information du citoyen sur le niveau des menaces sécuritaires alléguées et l’état d’avancement des investigations en cours », a fait savoir le procureur de la République.





Le maître des poursuites confirme que Ousmane Kabiline Diatta est bel et bien rebelle et membre actif du Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC).



« De l’économie de la procédure conduite en main de maître par les officiers de police judiciaire de la gendarmerie et des techniques de renseignement. Je tiens à confirmer à l’attention de nos concitoyens à l’arrestation effective à la garde à vue et du déferrement de Ousmane Kabiline Diatta haut responsable du MFDC (Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance) considéré depuis quelques temps par les Forces de défense et de sécurité comme le second et le bras d’une aile dure de la rébellion dirigée par Paul Aloukassine Bassene », a dit Amady Diouf.



Le mis en cause, indique-t-il, dont l’arrestation a mobilisé d’importants moyens humains et techniques a été « repéré très tôt par les Forces de défense de sécurité alors qu’il s’apprêtait à venir à Dakar assister selon les sources numériques à la manifestation du 8 juin 2022 », a précisé le procureur.



Selon lui, les différents renseignements ont révélé par ailleurs que d’autres « éléments du MFDC avaient dans les mêmes circonstances fait cap sur Dakar et ils devaient se joindre selon les éléments recueillis au mis en cause et participer ensemble à ladite manifestation ».



« Et de profiter de toute opportunité pour s’adonner à des opérations de pillage et de destruction. Malheureusement aux atteintes contre l’intégrité de personnes qui seraient au rassemblement », a ajouté le Procureur.



Ouverture d'une information judiciaire

Le maître des poursuites annonce que des investigations se poursuivent dans la perspective de « mettre aux arrêts les autres membres du groupe, qui ont réussi à se fondre dans la nature dès l’arrestation de leur camarade Ousmane Diatta ».



D’ailleurs, le Procureur de la République annonce l’ouverture d’une information judiciaire.

« Pour l'instant, j'ai ouvert une information judiciaire contre Ousmane Kabiline Diatta et ses acolytes qui est confiée au Doyen des juges d'instruction pour complot et autres infractions contre l'autorité de l'Etat, participation à un mouvement insurrectionnel, Actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, Culture et trafic de chanvre indien; Le mandat de dépôt a été requis ainsi qu'une délégation judiciaire pour poursuite des recherches en cours».