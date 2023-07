Arrestation de Sonko: Khalifa Sall exige sa "libération immédiate"

Khalifa Sall a réagi suite à l'arrestation de Ousmane Sonko intervenue vendredi. Dans un post publié sur son compte Twitter, l'ancien maire de Dakar dénonce la garde à vue du maire de Ziguinchor et appelle à sa libération immédiate.



« Je dénonce l'arrestation de Monsieur Ousmane SONKO, président du Pastef. Le respect des droits fondamentaux de chaque citoyen est le fondement de l'État de droit. J'en appelle au respect des droits de Ousmane SONKO et à sa libération immédiate », a réagi l'ex- maire de Dakar.



Pour rappel, le leader de Pastef a été arrêté et placé en garde à vue ce vendredi 28 juillet pour "appel à l'insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, complot contre l'État, actes et manoeuvres à compromettre la sécurité publique, vol de téléphone portable d'un agent".