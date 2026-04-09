Mécanismes financiers TRS : Le groupe Takku Wallu Sénégal lance une offensive parlementaire

Le groupe parlementaire d'opposition Takku Wallu Sénégal passe à l'offensive. Sa présidente, Mme Aïssata Tall, a officiellement transmis au président de l'Assemblée nationale une demande de constitution d'une commission d'enquête parlementaire. Datée du 8 avril 2026, cette requête vise à faire toute la lumière sur l'utilisation par le gouvernement du Sénégal de mécanismes financiers de type TRS (Total Return Swap).







Cette démarche parlementaire intervient dans un climat de surveillance accrue des finances publiques. L'objectif de cette commission serait d'examiner la transparence et la régularité des engagements financiers souscrits par l'État via ces instruments dérivés complexes. Le document, assorti d'un exposé des motifs et d'un projet de résolution, a été dument réceptionné par les services de l'Assemblée, comme l'atteste le cachet humide apposé sur la demande.







En activant ce levier de contrôle, le groupe Takku Wallu Sénégal entend exercer son rôle de contre-pouvoir et exiger des clarifications sur l'impact de ces mécanismes financiers sur la dette publique et la souveraineté économique du pays. Le dossier est désormais entre les mains des instances habilitées de l'Assemblée nationale, qui devront statuer sur la recevabilité et la mise en place effective de ladite commission.

