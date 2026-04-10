Climat social : Le gouvernement sénégalais dément les informations de RFI sur une « grogne massive » à Dakar

Le gouvernement sénégalais, par la voix de sa porte-parole Marie Rose Khady Fatou Faye, a formellement démenti les informations publiées par Radio France Internationale (RFI) faisant état d'une « mobilisation massive » et d'une « grogne sociale » à Dakar le mercredi 8 avril 2026. Dans une mise au point officielle, la secrétaire d’État a réfuté cette lecture de la situation, affirmant que le climat social reste sous contrôle et marqué par la concertation.







Selon la porte-parole, si des mouvements de transporteurs ont effectivement été observés, ils ne traduisent pas une rupture, mais s'inscrivent dans un processus de dialogue social déjà engagé. Elle précise que les échanges entre les autorités et les acteurs du transport ont abouti à des avancées concrètes, soulignant la volonté du gouvernement de privilégier la négociation pour résoudre les points de friction.







Le gouvernement a également tenu à réaffirmer son engagement envers le Pacte national de stabilité sociale. Marie Rose Khady Fatou Faye a assuré que ce pacte est pleinement respecté et mis en œuvre, contrairement aux allégations relayées par le média français. Les autorités insistent sur le caractère « ouvert et constructif » des discussions avec l’ensemble des partenaires sociaux.







Cette sortie médiatique vise à rassurer l'opinion publique nationale et internationale sur la stabilité du pays. En réitérant sa confiance dans le cadre de concertation actuel, le gouvernement sénégalais affiche sa détermination à préserver la paix sociale et la continuité des activités économiques, tout en maintenant un canal de communication fluide avec les organisations syndicales.

